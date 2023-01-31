В Петрозаводске проверят школьные автобусы

В ГИБДД Петрозаводска рассказали о мероприятии «Безопасный школьный автобус».
Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, с 6 по 10 февраля в городе пройдет профилактическое мероприятие «Безопасный школьный автобус».
Сотрудники ГИБДД проконтролируют маршруты следования, техническое состояние автобусов, наличие и исправность тахографов, путевой документации, технического осмотра у автобусов, перевозящих детей в школы.
Кроме того, с водителями и пассажирами автобусов проведут инструктажи.
Также автоинспекторы уделят внимание проверке автобусов, перевозящих детей к местам отдыха.
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