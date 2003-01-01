Реклама на сайте
На седьмом небе. Апарт-отель «Тайвас» открыл свои двери для гостей Петрозаводска
06 октября, 18:07 Статьи
«Нахимовцы. Янтарный берег»: о том, что у Калининграда особенная стать
06 октября, 14:15 Статьи
В надежные руки: что заставило жильцов дома на Древлянке сменить домофонную компанию
01 октября, 08:20 Статьи
Новости

Стали известны подробности жесткого ДТП на улице Муезерской в Петрозаводске

09:30

На участке в центре Петрозаводска запретили стоянку и остановку транспорта

09:00

Карелия получит из федерального бюджета более 272 млн рублей на развитие культуры

08:40

Житель Кондопожского района погиб на СВО

08:20

Банк России отменил голосование за символы для новой банкноты в 500 рублей

08:00

В Медвежьегорском районе разыскивают пропавшего в лесу мужчину

07:40

В Якимваарском заливе появится защитный барьер от нефтеразливов

07:20

В Петрозаводске проверят водителей на трезвость

07:00

Более 200 тысяч жителей Карелии получают северную надбавку к пенсии

06:40

Финляндия займёт 44 млрд евро на погашение старых долгов

00:10

Краснокнижный гриб в виде коралла обнаружили в карельском лесу

23:05

Иномарка разбилась вдребезги на улице Муезерской в Петрозаводске

20:40

Протуберанец «неадекватных размеров» сформировался на Солнце

18:10

Дождь и мокрый снег: прогноз погоды в Карелии на 13 октября

17:00

В Петрозаводске началась подготовка к «Гиперборее-2026»

16:30

«Изнасиловал и искал добычу»: в соцсетях активно распространяются слухи о появлении маньяка в Петрозаводске

15:55

Секции для поворота налево появились на светофорах в Октябрьском районе Петрозаводска

14:45

Почти 140 тысяч рублей выманили мнимые сотрудники маркетплейса у жительницы Карелии

13:40

Неизвестные ногами избили двух человек в Петрозаводске — видео

12:35

Мужчина утонул на озере в Калевальском районе

11:25

Пожар в магазине «Магнит» разразился в Медвежьегорске

10:30

Музей Карельского фронта в Беломорске получил новое оборудование

09:30

«Их собирались усыпить»: спасённые из рук живодёров щенки ищут дом в Карелии

09:00

В Олонце готовятся к зимнему фестивалю Дедов Морозов

08:30

В восьми карельских районах пройдут плановые отключения света

08:00

Умерла звезда «Крёстного отца» Дайан Китон

00:10
В Петрозаводске проверят водителей на трезвость
Сегодня 07:00 Дорожная хроника
В Петрозаводске 13 октября проведут рейд «Контроль трезвости».

фото: © Госавтоинспекция Петрозаводск

Сегодня, 13 октября в Петрозаводске пройдет профилактический рейд «Контроль трезвости». По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, мероприятие направлено на пресечение нарушений ПДД и предупреждение аварий с участием нетрезвых водителей.

Сотрудники ДПС будут нести службу с использованием персональных носимых видеорегистраторов. Материалы видеозаписей могут быть использованы в качестве доказательств при рассмотрении дел об административных правонарушениях.

Сообщить о фактах управления транспортом нетрезвыми водителями можно по телефонам дежурной группы ГИБДД: 715-900 и 78-44-44.

Напомним, ранее мы рассказывали, что массовые проверки будут проходить в Петрозаводске два дня подряд.

