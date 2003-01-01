В Петрозаводске проверят водителей на трезвость

В Петрозаводске 13 октября проведут рейд «Контроль трезвости».

Сегодня, 13 октября в Петрозаводске пройдет профилактический рейд «Контроль трезвости». По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, мероприятие направлено на пресечение нарушений ПДД и предупреждение аварий с участием нетрезвых водителей.

Сотрудники ДПС будут нести службу с использованием персональных носимых видеорегистраторов. Материалы видеозаписей могут быть использованы в качестве доказательств при рассмотрении дел об административных правонарушениях.

Сообщить о фактах управления транспортом нетрезвыми водителями можно по телефонам дежурной группы ГИБДД: 715-900 и 78-44-44.

