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Новости. Происшествия
11:11, 19 Марта 2018

В Петрозаводске проводится проверка по факту обнаружения тел на пожаре

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Двое мужчин погибли, отравившись угарным газом.

Следственным отделом по городу Петрозаводск Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел двух мужчин при тушении пожара, сообщили в Следственном управлении СК.

По версии следствия, вечером 16 марта в одной из квартир двухэтажного деревянного дома в Петрозаводске произошел пожар. При тушении пожара в квартире обнаружены тела 41-летнего и 39-летнего мужчин, там проживавших. Причинами возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем. По предварительным данным, причиной смерти потерпевших является отравление продуктами горения.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

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