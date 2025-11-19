В Петрозаводске проводят массовые проверки водителей

В карельской столице проходит рейд Госавтоинспекции.
Сегодня, 20 ноября, в Петрозаводске проходит специальное профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». Его цель — предупредить дорожные происшествия с участием нетрезвых водителей и пресечь нарушения правил дорожного движения.
По данным Госавтоинспекции, с начала года в городе произошло 48 ДТП с участием пьяных водителей, в 11 авариях пострадали люди. В ГАИ напомнили, что нетрезвое вождение значительно увеличивает риск серьезных дорожных происшествий.
Сотрудники ДПС будут нести службу с использованием персональных носимых видеорегистраторов. Записи с этих устройств могут служить доказательствами при рассмотрении дел об административных правонарушениях.
Госавтоинспекция Петрозаводска попросила горожан сообщать о фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями по телефонам 715-900 и 78-44-44.
