В Петрозаводске проводятся бесплатные занятия по реабилитации после коронавируса

Республиканское отделение Российского Красного Креста в рамках проекта «Восстановление после COVID-19» проводит занятия по реабилитации для всех желающих, сообщили в администрации Петрозаводска.

Бесплатную и квалифицированную помощь оказывают тем, кто переболел коронавирусной инфекцией или иными заболеваниями дыхательной системы.

Проходят занятия и мастер-классы по дыхательной гимнастике, вестибулярной гимнастике, лечебной физкультуре, скандинавской ходьбе. Присоединиться к группам можно в любое время.

Перед занятиями проводится регистрация функциональных показателей, пульсоксиметрия, подсчет частоты дыхания и пульса, измерение показателей артериального давления, пиковой скорости выдоха при пикфлуометрии.

Обучающиеся смогут получить навыки и ценные знания о том, как в домашних условиях при помощи несложных манипуляций восстановить функции дыхательной системы, повысить уровень устойчивости организма к физическим нагрузкам и предотвратить развитие новых осложнений.

Стать участником программы можно, оставив заявку с 10.00 до 18.00 по телефону +79114118208.