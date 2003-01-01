В Петрозаводске прозвучат произведения отечественных и зарубежных композиторов

19 октября в Городском выставочном зале Петрозаводска состоится концерт «Музыкальные зарисовки» класса М. А. Широковой, преподавателя ПГК им. А. К. Глазунова. (0+)
Исполнители: Алина Тетерина, Маргарита Евстифеева, Алëна Счетчикова, Люй Сыюань, Пэн Цзюньлян.
Как рассказали «Столице на Онего» организаторы, участники концерта Люй Сыюань и Пэн Цзюньлян — студенты из Китая. Сейчас они обучаются в ПГК им. А. К. Глазунова.
В программе прозвучат произведения отечественных и зарубежных композиторов. Программа концерта:
1. И. С Бах Прелюдия и фуга c-moll ХТК I том
2. С. В. Рахманинов Элегия
3. С. В. Рахманинов Этюд-картина op. 33 Es-dur
4. С. В. Рахманинов Этюды-картины op. 39 c-moll, a-moll
5. И. Брамс Рапсодия g-moll
6. С. Э. Борткевич Баллада cis-moll
7. С. С. Прокофьев Соната 3 a-moll.