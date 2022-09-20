В Петрозаводске рабочие отмыли от грязи подземный переход и боролись с борщевиком

Власти карельской столицы рассказали, какие работы по приведению в порядок общественных мест были выполнены в последнее время.

Представители компании «Городской комбинат благоустройства» помыли стены в пешеходном тоннеле под железнодорожными путями на улице Максима Горького. С городских клумб и цветников продолжают убирать однолетние растения. В парке XXII Съезда КПСС проводят сезонную рубку подлеска. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Сотрудники комбината продолжают выкашивать и сгребать траву на общественных территориях. Работы ведут на Онежской набережной, в Александровском сквере, в парке 50-летия Пионерской Организации, на Советской площади. Выкашивают траву и по заявкам жителей города на так называемых «белых пятнах» — территориях, не вошедших в контракт на содержание. Также на Карельском проспекте рядом с гаражными кооперативами продолжают ликвидировать заросли борщевика.

Кроме того, подрядчик очистил водоотводные лотки на аллее Дружбы на Ключевой и в парке Ямка. Особое внимание уделено уборке территорий у родников, на лестничных спусках и детских площадках города. Также продолжается подготовка Ярмарочной площади в Октябрьском районе к предстоящей осенней ярмарке. На месте выкашивают траву и убирают мусор.

Ранее сообщалось, что смотровую площадку и светомузыкальный фонтан построят в центре Петрозаводска