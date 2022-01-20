В Петрозаводске рабочие вколотили гвозди в живые деревья на месте вырубки леса на Старой Кукковке (ФОТО)

В столице Карелии рабочие, производившие лесные вырубки ради строительства детсада на Старой Кукковке, также повредили живые деревья.

В Петрозаводске на месте масштабного сноса леса в районе улицы Котовского повреждены также живые деревья. Рабочие, возводившие забор, вколотили гвозди в их стволы. Забор огораживает площадку, на которой была произведена вырубка.

Ранее на Старой Кукковке рабочие снесли деревья на территории, где планируется строительство детского сада. Срубленные деревья в настоящее время не вывезены с участка.

Строительство детского сада на Старой Кукковке ведет АО «Специализированный Застройщик «КСМ». Детский сад строится по типовому проекту. Он рассчитан на 300 мест.

Напомним, власти анонсировали возведение детского учреждения в районе улицы Чехова. Летом прошлого года мэр Петрозаводска Владимир Любарский заявлял, что «на площадке придется вырубить небольшой участок леса». В итоге лес был вырублен вдоль значительной территории около жилых домов.