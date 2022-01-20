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В Петрозаводске рабочие вколотили гвозди в живые деревья на месте вырубки леса на Старой Кукковке (ФОТО)

Новости. Общество
11:20, 21 Января 2022
фото: Александр Гнетнев / Столица на Онего

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В столице Карелии рабочие, производившие лесные вырубки ради строительства детсада на Старой Кукковке, также повредили живые деревья.

В Петрозаводске на месте масштабного сноса леса в районе улицы Котовского повреждены также живые деревья. Рабочие, возводившие забор, вколотили гвозди в их стволы. Забор огораживает площадку, на которой была произведена вырубка.

 

Ранее на Старой Кукковке рабочие снесли деревья на территории, где планируется строительство детского сада. Срубленные деревья в настоящее время не вывезены с участка.

Строительство детского сада на Старой Кукковке ведет  АО «Специализированный Застройщик «КСМ». Детский сад строится по типовому проекту. Он рассчитан на 300 мест. 

Напомним, власти анонсировали возведение детского учреждения в районе улицы Чехова. Летом прошлого года мэр Петрозаводска Владимир Любарский заявлял, что «на площадке придется вырубить небольшой участок леса». В итоге лес был вырублен вдоль значительной территории около жилых домов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2022-01-21 12:26:06
Это конечно ужасно. Может тогда садик строить не будем? Нафиг он нужен? Пусть детки с мамашками сидят до школьного возраста?
Константин Сергеевич
2022-01-21 12:13:39
Деревья жалко и те, что срублены, и те, в которые вбили гвозди. В голову надо вбить гвозди тем, кто это сделал. Я думаю, что детским садом не ограничится. Построят и дома, магазины и проч. Было у людей тихое место, теперь будет шум и грязь под окном.
David.
2022-01-21 11:41:40
Гопники рулят.
кир
2022-01-21 11:30:00
Горе, какое горе - писать больше нечего. Совсем пофиг.
Беня
2022-01-21 12:33:15
кир, появился повод поныть :)
Бриг
2022-01-21 11:29:36
Пофиг все и всем . А в Карелии как не было прокуратуры так и нет .
Гость
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