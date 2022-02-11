В Петрозаводске работает социальная гостиница для женщин, пострадавших от домашнего насилия

Социальная гостиница для женщин и детей, подвергшихся домашнему насилию, ведет прием круглосуточно.

В Комплексном центре социального обслуживания населения республики напоминают, что гостиница для женщин и детей, пострадавших от насилия в быту, действует на базе Кризисного отделения для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как отмечают в Центре, домашнее насилия довольно распространённая психотравмирующая трудная жизненная ситуация. Не все семьи могут конструктивно решать внутренние конфликты. Зачастую негатив и агрессия порождают различные виды домашнего насилия. Женщины не справляются с его проявлениями и вынуждены покинуть дом. Именно для таких женщин в Комплексном центре социального обслуживания населения республики предоставляются услуги временного пребывания в социальной гостинице.

Прием в гостиницу осуществляется круглосуточно. Она рассчитана на 10 мест, здесь также есть детские кроватки.

В социальной гостинице женщинам и детям не только предоставят кров, но и окажут помощь в разрешении трудной жизненной ситуации, связанной с бытовым насилием. С постояльцами работают квалифицированные специалисты: психолог, юрисконсульт, специалист по социальной работе.

Сегодня в гостинице проживают две женщины. Им оказываются все необходимые виды помощи.

Телефоны кризисного отделения для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации: 8 (8142) 73-13-55, социальной гостиницы для женщин и детей, пострадавших от насилия в быту: 8 (8142) 77-30-52 (круглосуточно).