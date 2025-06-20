В Петрозаводске работник-стажер украл выручку из ресторана

Сотрудники полиции быстро нашли вора, так как кражу зафиксировала камера видеонаблюдения.

22-летний работник-стажер ресторана в Петрозаводске похитил 45 тысяч рублей из кассы заведения.

Как рассказали в пресс-службе полиции Карелии, молодой человек присвоил деньги в конце рабочего дня, когда ему доверили пересчитать выручку.

Сотрудники ресторана обнаружили пропажу утром на следующий день и сразу же обратились в полицию.

Полицейские установили личность подозреваемого. Все его действия зафиксировала камера видеонаблюдения.

Позже молодой человек рассказал, что украл деньги, чтобы выплатить свои долги.

Возбуждено уголовное дело.