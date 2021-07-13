В Петрозаводске ранее судимый мужчина взломал холодильник с мороженым, но не смог полакомиться

В карельской полиции сообщили о раскрытии «сезонного преступления».

В петрозаводскую полицию обратилась предпринимательница с заявлением о краже, сообщают в МВД. Неизвестный путём взлома проник в морозильную камеру, установленную на одной из центральных улиц города, и похитил три пластиковых контейнера с пломбиром, а также 15 упаковок мороженого в вафельных стаканчиках на общую стоимость 14 400 рублей. Обнаружив пропажу, женщина незамедлительно обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к имущественному преступлению причастен 30-летний ранее судимый местный житель.

Мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что в одну из июльских ночей ему сильно захотелось мороженого, тогда и возникла мысль совершить хищение. Однако угоститься холодным десертом петрозаводчанину так и не удалось, он забыл добытый незаконным путём трофей на остановке. Подозреваемый раскаялся в содеянном и обязался возместить причинённый материальный ущерб.

По признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»), возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Карелии приставы арестовали рецепты мороженого и товарные знаки у ЗАО «Холод Славмо».