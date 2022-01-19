В Петрозаводске расчистили городские родники (ФОТО)

В администрации рассказали об уборке городских объектов от снега и наледи.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, подрядчик регулярно убирает снег и лед на родниках города. Работники ООО «Городской комбинат благоустройства» расчищают на подходах к ним снег, в павильонах скалывают наледь. Работы развернулись в районах улиц Вольной, Лыжной, Федосовой, Трудовых Резервов, в парках Лесной Ключ, Петровский Родник, Родник Лягушка возле аллеи Тропа Ивана-Царевича. Уборку провели и возле нового павильона на Ключевой улице.

Также ежедневно посыпаются противогололедными материалами лестничные спуски карельской столицы. Подрядчик расчищает пешеходные дорожки в разных районах города.

Качество и оперативность работ находится на контроле у специалистов комитета ЖКХ администрации города. В мэрии напоминают, что в случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру — 051. В случае неудовлетворительного состояния пешеходных дорожек на придомовых территориях необходимо обратиться в свою управляющую организацию или на горячую линию в Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору по телефону: (814-2) 76-99-87.