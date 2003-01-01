В Петрозаводске раскрыли угон автомобиля

Жительница карельской столицы вечером оставила свой автомобиль около дома, а утром не нашла его на прежнем месте.

Как рассказали в МВД Карелии, речь идет об отечественном автомобиле ВАЗ-2107. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 21-летний петрозаводчанин, ранее судимый за имущественные преступления.

Подозреваемый ночью гулял по городу. Под утро приметил в одном из дворов автомобиль, который был не закрыт. Он признался, что сел за руль отечественного авто, смог завести двигатель и решил прокатиться по городу. Затем молодой человек бросил транспортное средство возле одного из торговых центров и скрылся.

В настоящее время по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.