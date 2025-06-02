В Петрозаводске расследуют падение альпиниста с жилого дома

Государственная инспекция по труду в Карелии приступила к расследованрию тяжелого несчастного случая.

Начата проверка после падения промышленного альпиниста в Петрозаводске. Об этом сообщили в Госинспекции.

31 мая 44-летний рабочий упал с крыши дома № 15 на улице Горького во время строительных работ. Мужчину доставили в Больницу скорой помощи с травмами. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Напомним, инцидент попал на видео. С помощью записи нам удалось восстановить всю хронологию события. Действительно, на фасаде дома проводились ремонтные работы. Территория была огорожена. Три работника демонтировали опасные конструкции под крышей дома. Страховка у них была. Непосредственно в работах участвовали двое, один наблюдал снизу.

ВИДЕО 18+ (ДЕТЯМ НЕ СМОТРЕТЬ!)

Видно, что часть опасных конструкций альпинистам удалось сбить. Именно на них и упал один из работников. По какой-то причине страховка не сработала. Видно, что удар был сильный, при этом мужчина сначала даже попытался встать. Но от боли лег обратно. Два его товарища подбежали к нему, стали оказывать помощь. Потом приехала скорая, мужчину положили на носилки и увезли. Он был в сознании. Напомним, у него зафиксированы переломы.

Таким образом, два сломанных балкона — это не результат его падения. Скорее всего, он как раз сам демонтировал их. Но потом не удержался и упал.