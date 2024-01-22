В Петрозаводске расторгли договоры с арендаторами участков в двух районах города

В городской мэрии рассказали, где на основании судебных актов демонтировали нестационарные объекты.

В администрации Петрозаводска напомнили, что договоры с арендаторами земельных участков в городе, которые не вносят плату за землю или используют ее не по назначению, расторгаются, а участки вовлекаются в оборот.

Так, в октябре и декабре 2023 года на основании судебных актов, были демонтированы нестационарные объекты на Ключевой и Древлянке. На участках разместят объекты районного значения.

В мэрии напомнили, каким образом арендаторам можно узнать о наличии недоимки.