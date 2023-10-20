В Петрозаводске расторгнут контракт с компанией, обеспечивающей питание в школе №55

Власти карельской столицы сообщили о запуске процесса расторжения контракта после проверки пищеблока школы.

Контракт с компанией «Диетгрупп», которая обеспечивает питание учеников петрозаводской школы № 55, предложили расторгнуть. Об этом сообщили в соцсети сначала врио мэра Петрозаводска Инна Колыхматова, а затем спикер Петросовета Надежда Дрейзис.

К такому выводу городские власти пришли по итогам проверок в пищеблоке школы. Ежедневные проверки питания идут всю неделю, начиная со минувшего вторника. О замечаниях в работе подрядчика также рассказала директор Римма Ермоленко.

«Нарушения в полной мере не устранены, запускаем процесс расторжения контракта», — написала Надежда Дрейзис.



Фото: Надежда Дрейзис / ВК

Напомним, скандал с организацией питания в крупнейшей школе Карелии разразился после смены компании, занимающейся организацией питания в заведении. Ученики и их родители начали жаловаться на питание в школьной столовой.

В мэрии города инициировали ежедневные проверки качества питания. Также продукты проверили специалисты Россельхознадзора - выводы оказались неутешительными. При этом в самой компании скандал объяснили происками конкурентов.