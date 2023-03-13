В Петрозаводске разыграют сертификат на отдых в Крыму на фестивале «Крымская весна»

Главные мероприятия, посвященные очередной годовщине присоединения Крыма и Севастополя к России, пройдут на площади Кирова.

В субботу, 18 марта, в стране отметят годовщину значимого исторического события - девять лет назад состоялось воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. Мероприятия, приуроченные к этому дню, пройдут во всех регионах под общим названием «Фестиваль «Крымская весна». В столице Карелии он развернется на площади Кирова, сообщили в правительстве республики.

Основными событиями фестиваля станут концерт творческих коллективов и розыгрыш отдыха в Крыму. Спонсор предоставит сертификат на проживание на двоих в отеле полуострова. В программу пребывания входит посещение зоопарка и аквапарка, комплекса бассейнов и саун, вечерних шоу-программ. Имя победителя объявят в ходе праздничной программы – им может стать любой участник мероприятия.

Кроме того, во время концерта на площади разыграют туры выходного дня на карельские турбазы и в санатории, такие как «Марциальные Воды», «Белые ключи», отель «Карелия». Будут разыграны путевки на посещение архипелага «Кузова», горного парка Рускеала, вотчины Талвиукко и других туробъектов. Сертификаты так же предоставят спонсоры фестиваля.

Распространение билетов для участия в розыгрыше начнется в 11.30. Начало концерта в 12.00.

«Крымской весне» будут посвящены и другие образовательные, музыкальные, спортивные мероприятия. На праздничной неделе будут организованы выставки, лекции в музеях и библиотеках, забеги и турниры.

Пройдут и акции в социальных сетях. Так, паблик «Республика Карелия» запустил флешмоб: жителям Карелии предлагают поделиться воспоминаниями и впечатлениями о путешествиях в Крым, фотографиями любимых мест и семейного отдыха на полуострове, а также его достопримечательностей.

В течение марта в кафе и ресторанах Петрозаводска гостям будут предложены крымские блюда.