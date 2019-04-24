В Петрозаводске разыскивает пропавшая пенсионерка в светлом плаще

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Женщина плохо ориентируется в пространстве, 23 апреля она ушла из дома и не вернулась, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают Екатерину В., 1958 года рождения. Женщина ушла из дома 23 апреля и не вернулась.
Приметы: на вид 60 лет, волосы русые, рост 168 см, худощавого телосложения. Не всегда хорошо ориентируется в окружающем пространстве.
Гражданка была одета в светлый плащ и черные полусапоги.
Полиция просит всех, кто обладает значимой информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщать сведения по телефону: +7 (981)4054144 или 02, с мобильного 102.
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