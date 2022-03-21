В Петрозаводске разыскивается мужчина в красной куртке (ФОТО)

Полицейские карельской столицы разыскивают мужчину, пропавшего больше месяца назад.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают без вести пропавшего Роман Сергеевич Б., 1981 года рождения. Его местонахождение неизвестно с 16 февраля 2022 года.

Как сообщают в полиции, пропавший может находиться в районе железнодорожного вокзала в кругу людей, ведущих асоциальный образ жизни.

Одет, вероятнее всего, именно как на фото.

Всех, обладающих информацией о месте нахождения разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: 8 911 402 49 26, 8 8142 739 154 или 02.