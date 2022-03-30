В Петрозаводске разыскивается подозреваемый в краже электросамоката (ВИДЕО)

Полиция просит помочь в установлении личности молодого человека, подозреваемого в краже.

Как сообщили в МВД Карелии, сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личность молодого человека, запечатленного на видеозаписи. Он подозревается в краже электросамоката в пункте проката на Онежской набережной.

Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефону: 8 911 050 98 02.

Конфиденциальность гарантируется.