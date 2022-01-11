Подозреваемый в преступлении, связанном с наркотиками, разыскивается в Петрозаводске (ФОТО)

Полиция карельской столицы разыскивает поклонника спорта, скрывшегося от органов следствия, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают местонахождение Алексея Андреевича К., 1986 года рождения, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьёй 228 УК РФ, и скрывается от органов следствия.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать значимую информацию по номеру телефона: 8 981 402 06 14.

Конфиденциальность гарантируется.