В Петрозаводске разыскивается пропавшая без вести молодая девушка

Полицейские объявили в розыск пропавшую без вести петрозаводчанку.

В Петрозаводске объявлена в розыск пропавшая без вести 21-летняя Алина Акимова, сообщили в МВД по Карелии.

— Ушла из дома по улице Железнодорожной в утреннее время 29 октября. До настоящего времени её местонахождение неизвестно, — написали в ведомстве.

Основные приметы девушки: серо-голубые глаза, светлые волосы до плеч, рост около 174 см, худое телосложение. В день исчезновения была одета в чёрную куртку, чёрные спортивные штаны и чёрные кроссовки.

— Всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить их в полицию по телефонам: 89114024926, 89214552885, 739-180 или 02, — добавили правоохранители.

Ранее стало известно, что в окрестностях села Паданы Медвежьегорского района поисковики движения «ЛизаАлерт» разыскивают 55-летнего Александра Максимова, не выходившего на связь с 26 октября.