В Петрозаводске разыскивают 14-летнюю девочку

В Петрозаводске полиция разыскивает 14-летнюю Милану Хомюк, пропавшую вечером 14 октября.
В Петрозаводске полиция разыскивает 14-летнюю Милану Хомюк, которая пропала 14 октября. По данным «Доброспас» последний раз девочку видели в 21:30 на остановке общественного транспорта на улице Антонова.
Приметы: рост 150 см, серо-голубые глаза, длинные волосы вишневого цвета. Была одета в черную куртку «ellesse», черные джинсы и синие кроссовки «адидас».
Особые приметы: обычно ходит с накинутым на голову капюшоном.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении девочки, просят сообщать по телефонам: +7 911 661-46-77, +7 981 162-26-52 или 102.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Медвежьегорском районе разыскивают пропавшего в лесу мужчину.