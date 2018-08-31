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Новости. Общество
18:15, 31 Августа 2018

В Петрозаводске разыскивают без вести пропавших мужчину и женщину

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Мужчина ушел из больницы, женщина - из дома, сообщает МВД Карелии.

Полиция разыскивает Кольскова Александра Владимировича 02.10.1982 года рождения. 27 августа он ушел из Больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска и до настоящего времени местонахождение его неизвестно.

Приметы: на вид 40 лет, рост около 180 см., волосы светло-русые прямые, стрижка короткая.

Был одет: темно-синий спортивный костюм, на груди и на спине надписи: "РОССИЯ", голубая футболка, кроссовки темно-синего цвета.

Всех, имеющих какую-либо информации о местонахождении Кольскова, просят сообщить по телефонам отдела полиции № 1: 8(8142)73-91-54, 8-911-415-25-87, 8-953-547-34-63.

Среди без вести пропавших в Петрозаводске числится и Малькова Екатерина Ярославовна, 07.12.1982 года рождения. Женщина ушла из дома на проспекте Лесном 23 августа. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид 36 лет, рост 160-165 см, нормального телосложения, волосы прямые светло крашеные, челка до бровей.

Была одета: куртка красного цвета, брюки спортивные черного цвета с тремя полосами по бокам, кроссовки серого цвета с тремя белыми полосами по бокам.

Информацию о Екатерине Мальковой можно сообщить по телефонам отдела полиции № 3: 8(8142)755-000, 8-911-435-9104 или 02 (с мобильного - 102).

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