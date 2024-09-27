В Петрозаводске разыскивают бородача, скрывшегося от суда

Сотрудники полиции ищут подозреваемого в преступлении.

Как сообщили в МВД Карелии, в Петрозаводске полицейские разыскивают обвиняемого в имущественном преступлении Альберта Евгеньевича С., 1986 года рождения. Мужчина скрылся от суда.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по номеру телефона: 8-981-402-06-14.

Конфиденциальность гарантируется.