В Петрозаводске разыскивают бородача, скрывшегося от суда

Сотрудники полиции ищут подозреваемого в преступлении.
Как сообщили в МВД Карелии, в Петрозаводске полицейские разыскивают обвиняемого в имущественном преступлении Альберта Евгеньевича С., 1986 года рождения. Мужчина скрылся от суда.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по номеру телефона: 8-981-402-06-14.
Конфиденциальность гарантируется.
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