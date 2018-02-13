В Петрозаводске разыскивают девочку-подростка, пропавшую еще 1 февраля

В Петрозаводске полиция разыскивает 16-летнюю Полину С., местонахождение которой неизвестно с 1 февраля.

Об этом сообщается на сайте МВД Карелии.

"На вид: 17 лет, рост 165 см, волосы средней длины, окрашены в светлый тон, глаза карие", - говорится в сообщении ведомства.

Полина была одета в зеленый пуховик, черные джинсы; на ногах – кроссовки черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят позвонить по телефонам: 8 (814-2) 739-229, 8-981-405-41-44, 8-911-42-333-83 или 02.