В Петрозаводске разыскивают девушку и юношу, подозреваемых в краже (ВИДЕО)

По данным полиции, подозреваемые причастны к краже из торгового центра.
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личности граждан, запечатлённых на видеозаписи. По данным полиции, они могут быть причастны к совершению кражи из торгового центра.
Всех, кому что-либо известно о разыскиваемых, полиция просит сообщить по телефону: 8 921 018 09 05.
Конфиденциальность гарантируется.
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