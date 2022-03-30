В Петрозаводске разыскивают девушку и юношу, подозреваемых в краже (ВИДЕО)

По данным полиции, подозреваемые причастны к краже из торгового центра.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личности граждан, запечатлённых на видеозаписи. По данным полиции, они могут быть причастны к совершению кражи из торгового центра.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемых, полиция просит сообщить по телефону: 8 921 018 09 05.

Конфиденциальность гарантируется.