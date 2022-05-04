В Петрозаводске разыскивают двух девушек, подозреваемых в краже из магазина (ВИДЕО)

Полиция просит помочь с поиском подозреваемых в краже из крупного торгового центра в столице Карелии.

Сотрудники уголовного розыска устанавливают личности девушек, запечатленных на видеозаписи. Они подозреваются в совершении кражи в одном из торговых центров города, сообщили в МВД Карелии.

«Всех, кому что-либо известно о личностях или местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщить сведения по номеру телефона: 8 921 018 09 05», — говорится в сообщении ведомства.