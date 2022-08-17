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В Петрозаводске разыскивают двух мужчин, пропавших в середине лета (ФОТО)

Новости. Общество
16:37, 23 Августа 2022
фото: © Сергей Мальгавко / ТАСС

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Как сообщили в полиции карельской столицы, разыскиваемые могут находиться среди бездомных.

Полицейские Петрозаводска разыскивают без вести пропавших: Андрея Александровича Б., 1984 году рождения, пропавшего 15 июля 2022 года, и Никиты Александровича С., 2000 года рождения, пропавшего 16 июля 2022 года.

Первому пропавшему на вид около 40 лет, худой, волосы светло рыжие. Второй выглядит на 20 лет, также худощавый, с русыми волосами и голубыми глазами.

Оба разыскиваемых могут находиться среди лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчин, полиция просит сообщать по телефонам: 8-953-549-69-78, 8-814-27-39-240 или 02 (с мобильного — 102).

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