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Новости. Общество
12:00, 04 Мая 2018

В Петрозаводске разыскивают двух несовершеннолетних

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Девушки пропали 2 мая.

Отделом уголовного розыска ОП №1 УМВД Петрозаводска разыскивается несовершеннолетняя Варвара Т., 2003 года рождения, которая 2 мая ушла из дома по улице Пограничной и до настоящего момента ее местонахождение неизвестно. 

На вид 15-16 лет, рост 160 см, плотного телосложения, волосы прямые, темно-каштановые, ниже плеч. 

Была одета в темно-синюю куртку чуть выше колена с ярко-оранжевой подкладкой и белым мехом на капюшоне, темно-синие джинсы, темно-бордовые кроссовки. 

Варвара Т. может находиться в компании с также разыскиваемой несовершеннолетней Зариной Ш., 2005 г.р., которая тоже 2 мая ушла из дома по улице Древлянка и до настоящего момента ее местонахождение неизвестно. 

На вид 14 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, ниже плеч, глаза карие.  Была одета была одета в синюю куртку с яркими цветочками, белый шарф, джинсы. 

Всем, кому известно местонахождение девушек, или тех, кто видел их после 2 мая, просят сообщить по телефонам: +79114019529, +79114076167.

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