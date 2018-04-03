В Петрозаводске разыскивают грабителя на "Дэу Нексия"

Возможно, этот человек обчистил кассу мебельного магазина.

Как сообщили в МВД Карелии, днем 29 марта в одном из мебельных магазинов, расположенных на улице Зайцева, была совершена кража. Злоумышленник похитил из кассы 20 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску установлено, что возможный подозреваемый уехал от места преступления на автомобиле "Дэу Нэксия". Удалось изъять фото данной машины. Из отличительных примет: цвет автомобиля - предположительно "бирюза", знак "шипы" наклеен в левом нижнем углу заднего стекла.

Всех, кому что-либо известно об автомобиле или личности водителя, просят сообщать по телефонам: 8-953-533-53-55 или 8-921-521-50-21.