В Петрозаводске разыскивают мужчин, подозреваемых в краже денег у пенсионера

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Полиция предполагает, что разыскиваемые покинули Питкярантский район и находятся в Петрозаводске, сообщил в МВД Карелии.
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Питкярантскому району разыскивают Александра Ж. 1985 года рождения и Романа К. 1978 года рождения.
Они подозреваются в краже банковской карты и денег, принадлежащих пожилому жителю Питкярантского района. Преступление было совершено в период с 9 по 10 апреля.
У полицейских есть основания полагать, что разыскиваемые покинули Питкярантский район и находятся в Петрозаводске.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемых, просят сообщать по телефонам: 8-921-604-79-07 или 8(81433)4-01-61. Конфиденциальность гарантируется.
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