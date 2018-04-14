В Петрозаводске разыскивают мужчин, подозреваемых в краже денег у пенсионера

Полиция предполагает, что разыскиваемые покинули Питкярантский район и находятся в Петрозаводске, сообщил в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Питкярантскому району разыскивают Александра Ж. 1985 года рождения и Романа К. 1978 года рождения.

Они подозреваются в краже банковской карты и денег, принадлежащих пожилому жителю Питкярантского района. Преступление было совершено в период с 9 по 10 апреля.

У полицейских есть основания полагать, что разыскиваемые покинули Питкярантский район и находятся в Петрозаводске.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемых, просят сообщать по телефонам: 8-921-604-79-07 или 8(81433)4-01-61. Конфиденциальность гарантируется.