В Петрозаводске разыскивают мужчину, который выехал с работы и пропал

Разыскиваемому 47 лет, он пропал 14 июля.

Как сообщается в паблике «Доброспас», полиция Петрозаводска Михаила К. 1974 г. р., который 14 июля выехал с работы на ул. Нойбрандербургская на автомобиле Renault Sandero черного цвета, с госномером 200, и с того момента его местонахождение неизвестно. Связь отсутствует.

Приметы: рост около 175 см., среднего телосложения, глаза голубые, волосы седые.

Был одет: серая футболка в полоску, джинсы синие, кроссовки замшевые темно-синие. Все как на фотографии.

При установлении местонахождения или получения другой значимой информации просьба сообщить по телефонам: +79872400341, +79535342572