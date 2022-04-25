В Петрозаводске разыскивают мужчину, ломившегося ночью в магазин (ВИДЕО)

Полиция города просит помочь в розыске подозреваемого, сообщили в МВД Карелии.
Полицейские Петрозаводска устанавливают личность молодого человека, подозреваемого в том, что ночью он повредил имущество магазина.
Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, полиция просит сообщить по телефону: 8-999-094-51-97.
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