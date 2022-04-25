В Петрозаводске разыскивают мужчину, ломившегося ночью в магазин (ВИДЕО)

Полиция города просит помочь в розыске подозреваемого, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские Петрозаводска устанавливают личность молодого человека, подозреваемого в том, что ночью он повредил имущество магазина.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, полиция просит сообщить по телефону: 8-999-094-51-97.

Конфиденциальность гарантируется.