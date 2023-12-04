В Петрозаводске разыскивают мужчину со шрамом на правой брови

В Петрозаводске разыскивают мужчину, который скрывается от суда.

Полиция Петрозаводска устанавливает местонахождение Угрюмова Василия Владимировича 1998 года рождения. Его обвиняют в краже, он скрывается от суда.

Его приметы: на вид 20-25 лет, рост 175-180 сантиметров, есть шрам на правой брови, носит бороду.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить сведения в полицию по номерам телефонов: 8-911-402-49-26, 8-921-455-28-85, 739-154 или 02.

Конфиденциальность гарантируется, заверили в МВД Карелии.