В Петрозаводске разыскивают мужчину в бордовой одежде (ФОТО)

Полицейские карельской столицы просят помочь в поиске без вести пропавшего, сообщили в МВД региона.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают без вести пропавшего Виктора Петрасовича У., 1975 года рождения.

Мужчина ушел 13 июня этого года из дома по улице Коммунистов в Петрозаводске.

На нем были синяя кепка, бордовая футболка с надписью «СК», бордовые спортивные штаны, серые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: 8-953-533-36-55, 8-920-017-60-45.