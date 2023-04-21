В Петрозаводске разыскивают мужчину в бордовой одежде (ФОТО)

Полицейские карельской столицы просят помочь в поиске без вести пропавшего, сообщили в МВД региона.
Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают без вести пропавшего Виктора Петрасовича У., 1975 года рождения.
Мужчина ушел 13 июня этого года из дома по улице Коммунистов в Петрозаводске.
На нем были синяя кепка, бордовая футболка с надписью «СК», бордовые спортивные штаны, серые кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: 8-953-533-36-55, 8-920-017-60-45.
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