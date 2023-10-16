В Петрозаводске разыскивают мужчину, засунувшего бутылку в штаны

Полицейские ищут подозреваемого в краже, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудниками уголовного розыска Петрозаводску устанавливаются данные запечатленного на видео мужчины. Герой видео подозревается в краже в одном из сетевых магазинов.
Значимые сведения о разыскиваемом полиция просит сообщать по номеру телефона: 8-911-050-9802.
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