В Петрозаводске разыскивают подозреваемого, скрывшегося от следствия (ФОТО)

Конфиденциальность гарантируется, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводску разыскивают Михаила Николаевича К., 1973 года рождения. Он подозревается в хищении и скрывается от следствия.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полицейские просят сообщать по телефонам: 8-953-533-36-55, 8-920-017-60-45.

Конфиденциальность гарантируется.