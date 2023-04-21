В Петрозаводске разыскивают подозреваемого, скрывшегося от следствия (ФОТО)

Конфиденциальность гарантируется, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники полиции Петрозаводску разыскивают Михаила Николаевича К., 1973 года рождения. Он подозревается в хищении и скрывается от следствия.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полицейские просят сообщать по телефонам: 8-953-533-36-55, 8-920-017-60-45.
Конфиденциальность гарантируется.
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