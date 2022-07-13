В Петрозаводске разыскивают подозреваемого в краже из подъезда жилого комплекса (ВИДЕО)

Полиция просит помочь в розыске молодого человека, сообщили в МВД Карелии

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личность человека, запечатлённого на видеозаписи. Молодой человек подозревается в совершении кражи в одном из жилых комплексов города.

Все, имеющие значимую информацию о подозреваемом, могут сообщить по номерам телефонов: 8-911-050-98-02 или 8-911-426-81-77.

Конфиденциальность гарантируется.