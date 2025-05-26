В Петрозаводске разыскивают подозреваемого в краже мужчину в очках

В МВД Карелии сообщили о розыске неизвестного, попавшего на камеру видеонаблюдения.
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личность мужчины, который может быть причастен к краже.
Всех обладающих сведениями о разыскиваемом, правоохранители просят сообщать информацию по телефону: 8-921-018-09-05.
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