В Петрозаводске разыскивают подозреваемого в краже мужчину в очках

В МВД Карелии сообщили о розыске неизвестного, попавшего на камеру видеонаблюдения.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личность мужчины, который может быть причастен к краже.

Всех обладающих сведениями о разыскиваемом, правоохранители просят сообщать информацию по телефону: 8-921-018-09-05.

Конфиденциальность гарантируется.