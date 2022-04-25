В Петрозаводске разыскивают подозреваемого в краже (ВИДЕО)

Полиция просит помочь в розыске молодого человека.
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личность молодого человека, запечатленного на видеозаписи. Он подозревается в совершении кражи в одном из торговых центров города.
Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: 8-921-018-09-05.
Конфиденциальность гарантируется.
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