В Петрозаводске разыскивают подозреваемого в серии преступлений

Мужчина 1989 года рождения скрылся от следователей в столице Карелии.

Как сообщили в МВД Карелии, сотрудники уголовного розыска по Петрозаводску разыскивают скрывающегося от следствия Семёна Александровича Б., 1989 года рождения. Мужчина подозревается в совершении хищений.

Всех, кто обладает информацией о разыскиваемом, полицейские просят сообщать сведения по телефону: 8-981-402-06-14.

Конфиденциальность гарантируется.