В Петрозаводске разыскивают подозреваемого в серии преступлений

Мужчина 1989 года рождения скрылся от следователей в столице Карелии.
Как сообщили в МВД Карелии, сотрудники уголовного розыска по Петрозаводску разыскивают скрывающегося от следствия Семёна Александровича Б., 1989 года рождения. Мужчина подозревается в совершении хищений.
Всех, кто обладает информацией о разыскиваемом, полицейские просят сообщать сведения по телефону: 8-981-402-06-14.
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