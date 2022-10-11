В Петрозаводске разыскивают подозреваемую в кражах (ФОТО)

Камера наблюдения запечатлела женщину, подозреваемую в кражах на Кукковке.
Сотрудниками полиции Петрозаводска разыскивают запечатлённую на скриншоте женщину. Посетительница магазина, возможно, причастна к кражам, совершённым в микрорайоне Кукковка.
Всех, кто обладает значимыми сведениями о личности разыскиваемой, полиция просит сообщать их по номеру телефона: 8-911-401-00-07.
Конфиденциальность гарантируется.
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