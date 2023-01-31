В Петрозаводске разыскивают подозреваемую в магазинной краже (ВИДЕО)

Полицейские карельской столицы просят помочь идентифицировать личность женщины.

Как сообщили в МВД Карелии, сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность женщины, запечатленной на видеозаписи. Она может быть причастна к краже товара из магазина.

Всех, владеющих информацией о личности разыскиваемой и о том, где она находится, просят сообщать по телефонам полиции: 8-953-545-37-48 или 02.

Конфиденциальность гарантируется.