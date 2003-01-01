В Петрозаводске разыскивают подозреваемую в преступлении

Полиция Петрозаводска разыскивает Светлану Белову 1976 года рождения
Полиция Петрозаводска объявила в розыск Светлану Вячеславовну Белову 1976 года рождения. Женщина подозревается в неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, о чем сообщили в полиции Карелии.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: 8-911-415-25-87 или 8-8142-73-91-54. Конфиденциальность гарантируется.
