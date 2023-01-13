В Петрозаводске разыскивают подростка, сбежавшего из социального центра

Подростка ищут уже неделю, он пропал 11 января, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают без вести пропавшего Максима Н. 2010 года рождения. Ушел 11 января 2023 года около 16 часов из социального учреждения в микрорайоне Ключевая.

Приметы: на вид 13 лет, рост около 154 см, худощавого телосложения, волосы черные прямые, глаза карие.

Был одет: черная куртка, синие спортивные штаны.

Может находиться в компании сверстников вблизи торговых центров города.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого или видевших его 11 января и позднее, полиция просит сообщить по номерам телефонов: 8 953 549 69 78, 8 8142 73 92 40.