В Петрозаводске разыскивают похитительницу кошачьего корма

Полиция объявила в розыск горожанку, обокравшую сетевой магазин.
Женщина, похитившая кошачий корм из сетевого магазина в Петрозаводске, объявлена в розыск, сообщили в МВД по Карелии.
— Всех, кто обладает информацией о местонахождении этой гражданки, просим сообщить по телефону: +7 911 430-20-11, — добавили в ведомстве.
Правоохранители гарантируют полную конфиденциальность.
Ранее в розыск была объявлена 34-летняя жительница карельской столицы, так же подозреваемая в тайном хищении чужого имущества.