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Новости. Происшествия
13:39, 28 Марта 2018

В Петрозаводске разыскивают пожилую женщину

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Она ушла из дома на Ключевой пять дней назад.

Полиция Петрозаводска разыскивает Анну Ивановну Л., 1943 года рождения, сообщают в МВД Карелии. 

Она ушла из дома по улице Гвардейской 24 марта 2018 года и до настоящего времени ее местонахождение не известно. 

На вид: 75 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые длинные, завязаны в пучок. 

Была одета: шапка черная с помпоном, дубленка темно-синего цвета, серый шарф, розовые брюки, черные сапоги. 

Может находиться в районах Соломенное и Сулажгора. 

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят сообщать по телефонам: 8-8142-739229, 8-9814054144 или 02 (с мобильного - 102).

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