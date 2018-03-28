В Петрозаводске разыскивают пожилую женщину

Она ушла из дома на Ключевой пять дней назад.

Полиция Петрозаводска разыскивает Анну Ивановну Л., 1943 года рождения, сообщают в МВД Карелии.

Она ушла из дома по улице Гвардейской 24 марта 2018 года и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

На вид: 75 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые длинные, завязаны в пучок.

Была одета: шапка черная с помпоном, дубленка темно-синего цвета, серый шарф, розовые брюки, черные сапоги.

Может находиться в районах Соломенное и Сулажгора.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят сообщать по телефонам: 8-8142-739229, 8-9814054144 или 02 (с мобильного - 102).