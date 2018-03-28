В Петрозаводске разыскивают пожилую женщину

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Она ушла из дома на Ключевой пять дней назад.
Полиция Петрозаводска разыскивает Анну Ивановну Л., 1943 года рождения, сообщают в МВД Карелии.
Она ушла из дома по улице Гвардейской 24 марта 2018 года и до настоящего времени ее местонахождение не известно.
На вид: 75 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые длинные, завязаны в пучок.
Была одета: шапка черная с помпоном, дубленка темно-синего цвета, серый шарф, розовые брюки, черные сапоги.
Может находиться в районах Соломенное и Сулажгора.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят сообщать по телефонам: 8-8142-739229, 8-9814054144 или 02 (с мобильного - 102).
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