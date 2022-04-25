В Петрозаводске разыскивают пропавшего 7 апреля пенсионера

Мужчина может быть рассеян и дезориентирован, полиция просит помочь в его поисках.

Как сообщили в паблике «Доброспас», полиция Петрозаводска разыскивает пропавшего без вести Николая Павловича С., 1939 года рождения. Пенсионер ушел из своего дома в Петрозаводске 7 апреля 2022 года, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

На вид пропавшему 75 лет, рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые. Имеются возрастные проявления деменции. Может быть рассеян и дезориентирован.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Николая Павловича или видевших его после 07.04.2022 года, полиция просит сообщать информацию по телефону: 8953-533-36-55 или 02 (с мобильного 102).