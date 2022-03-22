В Петрозаводске разыскивают пропавшего без вести подростка (ФОТО)

Полиция карельской столицы просит помочь в розыске ушедшего из дома подростка.

Как сообщили в МВД Карелии, сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают местонахождение Бекзода Дилшодовича Б., 2005 года рождения. Подросток 8 марта ушел из дома, расположенного в микрорайоне Тепличный, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 16 лет, рост 165-170 см, смуглый, волосы темные короткие. Был одет в оранжевую куртку, темные джинсы, обут в темные ботинки.

Разыскиваемый ранее уже уходил, сейчас находится на связи, но заявляет, что к родителям возвращаться не хочет.

Всех, кто располагает сведениями о месте нахождения разыскиваемого, полиция просит сообщать сведения по номеру телефона: 8 911 409 26 96.